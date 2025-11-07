Bitlis'te eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Bu kapsamda hazırlanan eğitimde işbirliği protokolü ile üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, akademik destek sağlanması, fiziki ve akademik imkanlardan paydaşların yararlanabilmesi ve eğitim öğretim süreçlerinde ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kentte eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sunulması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'nın riyasetinde Bitlis Eren Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim süreçlerine akademik destek sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

