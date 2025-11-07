Habertürk
        Bitlis'te eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

        Bitlis'te eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

        Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'nın riyasetinde Bitlis Eren Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim süreçlerine akademik destek sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:58
        Bitlis'te eğitimde işbirliği protokolü imzalandı
        Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'nın riyasetinde Bitlis Eren Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim ve öğretim süreçlerine akademik destek sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kentte eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sunulması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hazırlanan eğitimde işbirliği protokolü ile üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, akademik destek sağlanması, fiziki ve akademik imkanlardan paydaşların yararlanabilmesi ve eğitim öğretim süreçlerinde ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlandı.

        Protokol imza programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya katıldı.

