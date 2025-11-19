Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İkikubbe Mahallesi Ovakışla Kavşağı'nda akşam saatlerinde İ.Ş. idaresindeki 34 DJS 898 plakalı otomobille, O.Y. idaresindeki 61 ABU 435 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, ambulanslarla Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek soruşturmasında 6 tutuklama talebi
        Böcek soruşturmasında 6 tutuklama talebi
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Rehabilite edilen keklikler yeniden doğayla buluştu
        Rehabilite edilen keklikler yeniden doğayla buluştu
        Lastikçilerde kışlık lastik yoğunluğu
        Lastikçilerde kışlık lastik yoğunluğu
        Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında kara kovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında kara kovan balı hasadı sürüyor
        "Mavide Bilim" projesi Güroymak'ta öğrencilerle buluştu
        "Mavide Bilim" projesi Güroymak'ta öğrencilerle buluştu
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı
        Bitlis'in tarihi çarşısı sonbaharın eşsiz renkleriyle görüntülendi
        Bitlis'in tarihi çarşısı sonbaharın eşsiz renkleriyle görüntülendi