Ahlat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İkikubbe Mahallesi Ovakışla Kavşağı'nda akşam saatlerinde İ.Ş. idaresindeki 34 DJS 898 plakalı otomobille, O.Y. idaresindeki 61 ABU 435 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki otomobildeki 5 kişi, ambulanslarla Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
