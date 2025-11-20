Bitlis'te doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor

Bitlis'te "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk iki etabında kömürle ısınan konutlara doğalgaz sistemleri kuruldu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, hava kalitesinin halk sağlığını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Doğal ve tarihi güzellikleri korumak için çevre odaklı projelere öncelik verdiklerini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, hem ailelerimizin yaşam standartlarını yükseltiyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir şehir bırakma hedefimize hizmet ediyor. Hanelerin seçiminde özellikle hava kirliliği yoğunluğu ve ekonomik koşullar dikkate alındı. Gelir düzeyi düşük aileler hiçbir ücret ödemeden doğalgaz sistemine geçti."