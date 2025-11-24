Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hizan'da lastikçilerde "kış lastiği" yoğunluğu yaşanıyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizan'da lastikçilerde "kış lastiği" yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Hizan ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

        Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlar dışında hususi araç sürücüleri de kar lastiği taktırıyor.

        Oto lastik tamircisi Musa Balcın, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla işlerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

        Can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren Balcın, şunları kaydetti:

        "Her yıl bu dönemde yoğunluk yaşıyoruz. Araçların kışlık lastiklerini takmak için yoğun çalışıyoruz. Sırayla araçların lastiklerini değiştiriyoruz. Kentte kış ayları çetin geçtiği için sürücülerin kışlık lastikleri takmaları ve araçların bakımını yaptırmaları önemlidir. Tüm sürücülerin duyarlı olması lazım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!

        Benzer Haberler

        Arin Gölü alarm veriyor: "Beş yıl içinde tamamen kuruyabilir"
        Arin Gölü alarm veriyor: "Beş yıl içinde tamamen kuruyabilir"
        Bitlis'te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü
        Bitlis'te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi sıfıra düştü
        Kuş cenneti Arin Gölü gün geçtikçe alan kaybediyor
        Kuş cenneti Arin Gölü gün geçtikçe alan kaybediyor
        Adilcevaz'da atıl durumdaki köy okulu köy yaşam merkezine çevrildi
        Adilcevaz'da atıl durumdaki köy okulu köy yaşam merkezine çevrildi
        Bitlis'te doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor
        Tatvan'da kış lastiği denetimleri devam ediyor
        Tatvan'da kış lastiği denetimleri devam ediyor