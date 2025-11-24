Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla son bulan törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Çağatay Çakır, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.