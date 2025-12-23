Hizan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Hizan Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi.

İlçedeki spor salonunda 16 takımın katılımıyla yapılan turnuvada, Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı, Güngör Fitnes takımını yenerek şampiyonluğu elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Gümüş, kurumlar arası voleybol turnuvasının sona erdiğini söyledi.

Turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Gümüş, "Turnuva kamu çalışanları ile halkın kaynaşması açısından güzel bir etkinlik oldu. Turnuvaya yoğun katılım olması bizi mutlu etti. Sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilçemizde, insanlarımız bir nebze de olsa eğlendi." dedi.

Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan ve Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Hakan Öztürk dereceye giren takımların kupalarını takdim etti.