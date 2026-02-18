Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 18:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açıldı.

        Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi için Ekipman Sağlanması" projesi, Japonya Büyükelçiliği'nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklendi.

        Verilen destekle alınan tekstil makineleri ile kurulan merkezin açılışı, Bitlis Vali Vekili Göksel Yüksel ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin de katıldığı programla gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Bitlis Vali Vekili Yüksel, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun, derin bir gönül birliğine dayandığını söyledi.

        Coğrafi mesafelere rağmen zor zamanlarda sergilenen dayanışmanın sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "​Japonya Hükümeti Yerel Projelere Hibe Programı desteğiyle, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Hibe edilen modern tekstil makineleriyle donatılan bu merkez başta Ahıskalı Türk soydaşlarımızın toplumsal uyumuna ve istihdamına katkı sağlayacak. ​200 kadın kursiyerimizin mesleki eğitim alarak üretim sürecine ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyecektir. ​Bu proje, sadece bir ekipman desteği değil aile yapısını güçlendiren ve yerel kalkınmayı tetikleyen stratejik bir adımdır. Ahıskalı kardeşlerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. ​Tarihin ve kültürün harmanlandığı bu topraklarda bıraktığınız bu iz, dostluğumuzun unutulmaz bir nişanesi olacaktır."

        Büyükelçi Tamura ise "Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerde kullanılmak üzere dikiş makinesi ve ekipmanı hibe edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağlanan bu ekipman sayesinde kadınların kendi emekleriyle gelir elde edebilmelerini ve toplum içinde daha aktif rol almalarını temenni ediyorum." dedi.

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de çok önemli bir merkezin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın ve genç istihdamı noktasında anlamlı bir işe imza attıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Yüksel ve Tamura, merkezdeki kadınlarla sohbet etti, çalışmaları inceledi.

        Tamura, programın ardından ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

        Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına destek
        Japonya Büyükelçiliği'nden Ahlat'ta kadın istihdamına destek
        Bitlis'te 101 yaşındaki kadına evde sağlık hizmeti
        Bitlis'te 101 yaşındaki kadına evde sağlık hizmeti
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene ile sağlık çalışanları 101 yaşındaki hastayı ev...
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene ile sağlık çalışanları 101 yaşındaki hastayı ev...
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 24 tut...
        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 24 tut...
        101 yaşındaki hastaya evde özel bakım
        101 yaşındaki hastaya evde özel bakım
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene trafik kazasında yaralananları hastanede ziyare...
        Bitlis Sağlık Müdürü Ergene trafik kazasında yaralananları hastanede ziyare...