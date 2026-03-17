Bitlis'te Kadir Gecesi'nde yaklaşık 6 bin kişiye salep ikram edildi

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kadir Gecesi dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'daki camilerde vatandaşlara bir araya gelindi.





Ekipler, 6 ildeki camilerde yaklaşık 6 bin vatandaşa salep ikramında bulundu.



Yetkililer, vakıf kültürünün temelinde yer alan paylaşma ve ikram geleneğini yaşatmaya yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

