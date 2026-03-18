Bitlis'te yola düşen iki çığ ekiplerce temizlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki köyün yoluna düşen çığlar, karla mücadele ekiplerince temizlendi.



Hizan'da 2 bin 336 rakımda yer alan Örgülü ile Bozpınar grup köy yoluna düşen çığlar, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.



Bölgede yoğun çalışma yürüten ekipler, kar yığınlarını temizleyerek iki yolu ulaşıma açtı.



Kırsalda çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, 2 bin 300 rakımlı Karlıtepe köyünün yolunda da ulaşımı sağladı.

