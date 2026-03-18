Bitlis'te baharda da metrelerce karla mücadele sürüyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, metrelerce karın bulunduğu yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Kentin zorlu ve engebeli coğrafyasında kesintisiz ulaşım için mart ayında da mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu açmak için çalışma yürüttü.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, basın mensuplarına, il merkezine bağlı Yukarıkaraboy köyü yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Yaklaşık 8 kilometre olan yüksek rakımdaki köy yolunda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını belirten Aşit, şöyle konuştu:



"Yolu yarına kadar açmayı planlıyoruz. Yurdumuzun bazı yerlerinde bahar mevsimi yaşanırken, biz mart ayının sonlarına doğru halen karla mücadeleye devam ediyoruz. Bu da coğrafyamızın güzelliğidir. Orada insanlar denize girerken biz burada karla mücadele ediyoruz. Ulaşılmayan yer, açılmayan köy yolu kalmayacaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır."



Aşit, karla mücadele çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'ya, kurumun yetkililerine ve sahada çalışan personele teşekkür etti.

