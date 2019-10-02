Adilcevaz 25. Ceviz Festivali Ve Kültür Etkinlikleri düzenlenecek

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 25. Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri düzenlenecek.

Adilcevaz Belediye Meydanı’nda 12 Ekim 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlikte, resmi açılış programı ve festival yürüyüşünün ardından en iyi ceviz bahçesi, en iyi ceviz yetiştiriciliği ve en iyi ceviz reçeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklor ekibi ve mehteran takımı gösterilerinin ardından çarşı merkezinin yanı sıra ceviz bahçeleri gezilecek. Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda ‘Cevizin Adilcevaz’daki Önemi’ konulu konferansın ardından akşam 19.00’da Adilcevaz Kapalı Spor Salonunda halk konseri etkinliği düzenlenecek.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, festival sayesinde ilçenin ve cevizin tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere ülkemiz tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve ürün çeşitliliği ile bulunmaz bir cennettir. Var olan bu zenginliğimizi tanıtmak amacıyla son yıllarda ülkemizin birçok yöresinde çeşitli adlar altında festivaller düzenlenmektedir. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerin en önemli amacı ülkemizin yöresel güzelliklerini ve cevher niteliğindeki ürünlerini geniş kitlelere tanıtmak ve insanların kaynaşmasına vesile olmaktır. Bu güzel organizasyonlardan birisi de belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından ortaklaşa düzenlenen Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleridir. Bu festival ile birlikte ilçemizde yetiştirilen verimi ve kalitesi yüksek Adilcevaz cevizi tanıtılmaya çalışılmış, zaman içerisinde gösterilen bu gayretler sonuç vermiş ve bu sayede Adilcevaz cevizi bir marka haline gelmiştir. Tadı ve sağlığa faydaları sebebiyle en çok tüketilen besin maddelerinden birisi olan cevizin maddi getirisinin yüksek olması ve iç piyasada çabuk tüketilmesinden dolayı son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine olan ilgi gittikçe artmıştır. Toprak yapısı ve iklimi ile ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan ilçemizde birçok ceviz fidanı toprakla buluşmuş, yeni ceviz bahçeleri oluşturulmuş, çiftçimiz bilgilendirilerek üretim için teşvik edilmiştir. İlçemizde yetiştirilen ceviz kalitesiyle dünya literatürüne girmiş ve bir marka haline gelmiştir. Düzenleyeceğimiz festival sayesinde hem cevizimizin tanıtımını yapmak hem de esnaf ve ceviz üreticilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda festivalimize katılacak olan hocalarımız, ceviz ve ceviz yetiştiriciliği alanında halkımızı bilgilendirecekler. İlçemizde bu tür kültürel etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü Adilcevaz cevizi adından söz ettirmiş kaliteli bir cevizdir. Bu cevizin ilçemiz ekonomisine kazandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Düzenlenecek olan etkinliğe tüm hemşehrilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Bu vesileyle, festivalin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BİTLİS 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

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