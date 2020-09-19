Hizan’da “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısı ile tören düzenledi

– Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile tören düzenledi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Erbaş, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Hizan Gazi ve Şehit Aileleri Yardım Derneği Başkanı Ayhan Özdemir, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelengin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı göndere çekildi. Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemirİn günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptıktan sonra program okunan şiirlerin ardından sona erdi. Programın ardından Hükümet Konağı bahçesinde gaziler ile bir araya gelen Kaymakam Yelek, gaziler gününü kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

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