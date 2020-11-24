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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti

İHA

Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çağatay, "Sizlerin nezdinde bir nesli yetiştirecek, ülkesine ve ailesine faydalı bir birey olması için emek sarf eden ilimizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar ve başarılarınızın devamını dilerim. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anar, bütün öğretmenlerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dilerim" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, tüm öğretmenler adına Vali Oktay Çağatay'a nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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