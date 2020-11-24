Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; İ.T., E.S. ve E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi, gözalına alınan 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-11-24 21:36:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.