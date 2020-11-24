Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; İ.T., E.S. ve E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi, gözalına alınan 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-11-24 21:36:04



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