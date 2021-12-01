Bitlis’te plaka tanıma sistemi hayata geçti

Bitlis’te plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden trafik kural ihlallerinin tespitine başlandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle PTS üzerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmesi uygulamasına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, ilimizde trafik güvenliği açısından daha etkin ve verimli denetimler yapabilmesi, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanarak trafik kazalarının ve kayıplarının azaltılması amacıyla BitlisTatvan yolu ile BitlisBaykan yolu giriş ve çıkışlarındaki PTS üzerinden, emniyet kemeri kullanmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik kural ihlallerinin tespiti halinde Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmesi amacıyla bahse konu yerlere uyarı amaçlı trafik işaret ve levhası konulmuştur” denildi.

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