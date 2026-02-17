Canlı
Habertürk
Habertürk
        Bitlis'te gölde buz dalgaları! | Son dakika haberleri

        Bitlis'te gölde buz dalgaları!

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülmeye başlandı. Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:58
        Bitlis'te gölde buz dalgaları!
        Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havanın aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu.

        İHA'nın haberine göre kış boyunca yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülmeye başlandı.

        Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu.

        Bölgede son günlerde etkili olan ılık hava ve kuvvetli rüzgâr, göl yüzeyindeki buz tabakasını parçaladı. Parçalanan buz kütleleri dalgalarla birlikte kıyıya sürüklendi.

        Bazı noktalarda buz yığınlarının yüksekliği bir metreyi aşarken, sahil şeridinde ilginç görüntüler oluştu. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bölgeye gelerek buzların oluşturduğu doğal setleri görüntüledi.

        Ünal Emen isimli vatandaş, ortaya çıkan manzaranın hem sürpriz hem de görsel açıdan etkileyici olduğunu ifade etti. Her yıl kış aylarında donan Arin Gölü, ilkbaharla birlikte benzer doğa olaylarına sahne oluyor. Ancak bu yıl sıcaklık artışının ani olması nedeniyle buz hareketinin daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor. Uzmanlar ise bu tür buz hareketlerinin özellikle sığ ve kapalı göllerde bahar aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor.

        Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

        Bitlisin Güroymak ilçesinde köy okulunda görev yapan iki kadın öğretmen, odun kırıp soba yakarak ısıttıkları 2 derslikte 3ü ana sınıfında olmak üzere 7 öğrencinin eğitimi için çaba harcıyor. (AA)

