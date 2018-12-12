Bitlis'te gece etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve 300 işçinin istihdam edildiği tekstil fabrikası sel suları altında kaldı. İşçiler, sel sularını kova ve küreklerle tahliye etmeye çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi Emirhan Uludil, yağışların neden olduğu sel sularından dolayı fabrikasının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Uludil, defalarca aramasına rağmen hiçbir ekibin olay yerine gelmediğini ileri sürerek, "Fabrika çalışanları işi gücü bırakıp, sel suları tahliye etti. Fabrikamız sel suları altında kaldı. Kette ihracat yapan bir firmayız. Sel bize büyük zarar verdi. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz. İmalathane battı. Bütün işler durdu. Zararım çok büyük" dedi.

BİTLİS VALİLİĞİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Bitlis Valiliği, Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kent merkezinde yoğun bir yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rüzgarın gece yarısı saatte 50-70 kilometre hız arasında, gece yarısından sonra ise 30-50 kilometre hız arasında esmesi tahmin edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın olası buzlanmaya bağlı kazalar, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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