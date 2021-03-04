Bir hafta önce boşandı! Önce dövdü sonra vurdu!

İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3022. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü E. (42),1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine gitti.

ÖNCE ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE DARP

İHA'da yer alan habere göre burada 3 çocuğun gözü önünde Nuran K.'yı darp eden Şükrü E., belindeki silah ile ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı. Nuran K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS, KAÇAN ESKİ KOCAYI ARIYOR

Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.