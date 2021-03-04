Bir hafta önce boşandı! Önce dövdü sonra vurdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBİTMİYOR! Son dakika... Eski koca dehşet saçtı: Önce dövdü, sonra vurdu
ABONE OL

Bir hafta önce boşandı! Önce dövdü sonra vurdu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Nuran K. (40),hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı

BİTMİYOR! Son dakika... Eski koca dehşet saçtı: Önce dövdü, sonra vurdu
İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi 3022. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü E. (42),1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine gitti.

ÖNCE ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE DARP

İHA'da yer alan habere göre burada 3 çocuğun gözü önünde Nuran K.'yı darp eden Şükrü E., belindeki silah ile ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı. Nuran K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS, KAÇAN ESKİ KOCAYI ARIYOR

Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞET! Son dakika: Sokak ortasında eski eşini bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEMSokakta karşılaştığı eski eşini katletti
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da yasaklar kalktı mı?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Kaldığı barakada ölü bulundu
GÜNDEMKaldığı barakada ölü bulundu
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? SMS ve E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
2021-DİB-MBSTS Başvuruları bugün bitiyor! 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!
GÜNDEM2021-DİB-MBSTS Başvuruları bugün bitiyor!
BÜYÜK TEPKİ! Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi - HABER
GÜNDEM"FETÖ ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi"
AŞI SORGULAMA: Korona virüs aşı sırası kaç yaşta, hangi gupta? İşte e-Nabız aşı sıralaması
GÜNDEMKoronavirüs aşı sıranızı öğrenin!
Son dakika İstanbul'da su kesintisi duyuruları... İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Mart 2021
GÜNDEMİstanbul su kesintisi duyuruları
4 Mart Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri değişti!
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir, seyahat izni var mı?
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti!