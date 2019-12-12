'Biz Böyleyiz'in fragmanı yayınlandı

Caner Özyurtlu'nun yönettiği, gösterime 10 Ocak'ta girecek olan filmin konusu şöyle; çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri 'Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki 'Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.