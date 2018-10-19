Bizim Hikaye 44. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekliyor. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz ile Barış adeta birbirlerini kıskandırma yarışına girdi. Selim ise Filiz'e karşı duygular beslediğinin farkına vardı. Fikri ortadan kaybolurken, Filiz Hikmet'in sırrını öğreniyor ve ortalık karışıyor. Rahmet cephesi de oldukça karışık, iki kız kardeş arasında sıkışmış gibi hissediyor kendini ve bir çıkış arıyor. Bizim Hikaye 43. son bölüm ve 44. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİZİM HİKAYE 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

BİZİM HİKAYE 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Filiz bir yandan Barış’ın hareketlerine anlam vermeye çalışırken, bir yandan da ailesinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Barış ise sürekli Filiz’in yanında gördüğü Selim'i kıskanmaktan kendini alamaz. Bir yandan Filiz’e yakınlaşmak için kavrulsa da, diğer yandan Selim’le birlikte olduğu şüphesi içini kemirmektedir. Barış’ın anlam veremediği gelgitli tavırları Filiz’in de dengesini bozmaya başlar. Bu süreçte Filiz'in yanındaki en büyük destek Selim’dir. Selim kendi duygularını bir kenara bırakarak Filiz’in hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Tüm bunların yanı sıra bir süredir Fikri’den de haber alınamamaktadır.

Filiz, bu konuda Selim’in yardımını ister. Selim Fikri’yi araştırırken Filiz’i şok edecek bir gerçeğe ulaşır. Filiz’in öğrendikleri Elibol’ların hayatını bir kez daha alt üst edecektir.

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