Bizim Hikaye dizisi, 43. yeni bölümü ile Perşembe akşamı FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak. FOX TV'de yayınlanacak olan Bizim Hikaye dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

BİZİM HİKAYE 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Bebeklerin kaybı herkesi darmadağın etmiş, Barış’a duyulan öfke ve nefretin üstüne kül bulutu örtmüştür. Bu durum Filiz’in Barış konusunda kafasının karışmasına neden olur. Giderek Barış’ın bir şeyler sakladığına dair olan inancı artmaya ve Barış’ı kurcalamaya başlar. Bu arada Barış’ın da Selim kıskançlığı artmaktadır. Onun bu şüphesine benzini dökecek kişi Nihal olacaktır. Bu arada Elibol'lar da korkulan gerçekleşmiş, Fikri ve çocuklar zengin evinden atılıp eve geri dönmüştür. Filiz bir yandan onlarla uğraşırken, Minibol’ların okul masrafı, Rahmet’in bir kez daha gelecek hayallerinden vazgeçmesine neden olur.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLER?

Hazal Kaya (Filiz), Burak Deniz (Barış), Reha Özcan (Fikri), Yağız Can Konyalı (Rahmet), Nejat Uygur (Hikmet), Zeynep Selimoğlu (Kiraz), Alp Akar (Fikret), Ömer Sevgi (İsmet)

Senaryosunu Banu Kiremetçi Bozkurt - Ebru Kocaoğlu - Verda Pars'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı Bizim Hikaye dizisi 43. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında olacak.

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