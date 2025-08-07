Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BJK KONFERANS LİGİ MAÇI CANLI İZLE KANALI | St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

        St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's'e ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, turun ilk ayağında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki St. Patrick's - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte BJK Konferans Ligi maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'ler hakkında detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:32
        1

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile kozlarını payalaşacak. Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Taraftarlar ise BJK Konferans Ligi maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’leri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, St. Patrick’s - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte St. Patrick’s - Beşiktaş maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları…

        2

        ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        St. Patrick’s - Beşiktaş maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

        3

        ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

        Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek.

        4

        MUHTEMEL 11’LER

        ST. PATRICK'S: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melia

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Muçi, Mario, Rafa Silva, Abraham

        5

        6

        HEDEF: SEZONUN İLK GALİBİYETİ

        Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

        Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

        7

        GEDSON VE SEMİH AYRILDI

        Beşiktaş'ta geride kalan haftada iki ayrılık yaşandı.

        Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralandı. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

        Gedson, Shakhtar ile oynanan ilk maçta forma giyerken, Semih ise iki karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

        Öte yandan uzun bir süredir formasından uzak kalan Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ise bir başka Rus takımı Dinamo Moskova'ya katıldı.

        8

        ST. PATRICK'S İKİ RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

        İrlanda ekibi St. Patrick's, UEFA Konferans Ligi'ne ilk turdan itibaren başladı.

        Birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St. Patrick's, ikinci turda Estonya takımı Kalju ile eşleşti.

        Rakibini sahasındaki ilk maçta 1-0 yenen İrlanda temsilcisi, rövanşta normal süresini 2-1 geride tamamladığı karşılaşmanın uzatma devresinde 1 gol daha bularak avantajı eline aldı. St. Patrick's, deplasmanda 2-2 berabere biten mücadelenin ardından adını 3. eleme turuna yazdırdı.

