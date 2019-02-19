KARTAL YUVASI, 2001 yılında büyük Beşiktaş taraftarımızı lisanslı ürünlerimizle buluşturmak ve kulübümüze katma değer kazandırmak için BJKSTORE adıyla kurulmuştur. 2007 yılında Yönetim Kurulu’muzun aldığı kararla ismi ‘KARTAL YUVASI’ olarak değiştirilmiştir. Türk Dil Kurumu, bu isim değişikliği sonrasında Türk diline yaptığı destekten dolayı kulübümüze "TDK Onur" ödülü vermiştir.
2011 yılında orijinal ve lisanslı Beşiktaş ürünlerini gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki taraflarımıza, 7/24 ulaştırabilmek amacıyla online alışveriş sitemiz kartalyuvasi.com.tr açılmıştır. Avrupalı kara kartallar için de kartalyuvasi.eu sitemiz bulunmaktadır. Telefon aracılığı ile ürün satışımız yoktur.
Kurulduğu ilk günden itibaren Kartal Yuvası’nın başlıca amacı, kulübümüze ait birçok unsuru taraftarımızın üzerinde gururla taşıyacağı tasarımlara uyarlayarak, Beşiktaş markasını hayatın her anında ve alanında giyilebilen parçalarla birleştirmek oldu.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada yükselen bir değer olan Beşiktaş markasının her bakımdan yukarı taşımış olduğu çıtanın ve yarattığı beklentinin bilinciyle ve severek yüklendiğimiz bu sorumluluk duygusuyla temel hedefimiz; geniş bir perakende ağında, sizleri Beşiktaş’ın değerleri ve sembolleriyle kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz ürünlerimizle buluşturmaktır.
Beşiktaş taraftarlığının sadece maç günlerine ait bir kavram olmadığı, hayatın içinde var olan, bizlerin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği bizim için hep yol gösterici oldu. Hep birlikte sahip olduğumuz bu tutkuyu, cesur ve göz alıcı tasarımlarla bir araya getirerek, gündelik yaşamda da rahatlıkla kullanılabilecek spor ürünlerle buluşturuyoruz. Beşiktaşlı duruşumuzla sadece stadyum ve spor salonlarında değil, sokaklar ve günlük yaşam alanlarımızda da gün geçtikçe adımızdan daha çok söz ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz özel iş birlikleriyle yenilikçi ve öncü tarzımızı her zaman ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin öncü sokak giyim markası Les Benjamins ile Ocak 2018’de gerçekleştirdiğimiz, taraftar ruhunu sokak stiliyle buluşturan vizyoner iş birliğiyle bir ilke imza attık.
Hızla büyümeye devam eden Kartal Yuvası 2018 yılı itibari ile toplam 105 fiziki, 2 online alışveriş mağazası ile birlikte toplam 107 satış noktasına ulaşmıştır. Kulübümüz, büyük Beşiktaş taraftarımızın beklenti ve gereksinimlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak ve kaliteli hizmet sunmak için satış noktalarını artırma yönündeki çalışmalarına devam edecektir.
BJK STORE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
BJK Store Mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 09:00-12:30 / 13:30-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
BJK STORE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon: 0850 399 1903
Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri: Hafta içi 09:00-12:30 / 13:30-18:00
E-posta: info@kartalyuvasi.com.tr
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.