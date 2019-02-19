KARTAL YUVASI, 2001 yılında büyük Beşiktaş taraftarımızı lisanslı ürünlerimizle buluşturmak ve kulübümüze katma değer kazandırmak için BJKSTORE adıyla kurulmuştur. 2007 yılında Yönetim Kurulu’muzun aldığı kararla ismi ‘KARTAL YUVASI’ olarak değiştirilmiştir. Türk Dil Kurumu, bu isim değişikliği sonrasında Türk diline yaptığı destekten dolayı kulübümüze "TDK Onur" ödülü vermiştir.

2011 yılında orijinal ve lisanslı Beşiktaş ürünlerini gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki taraflarımıza, 7/24 ulaştırabilmek amacıyla online alışveriş sitemiz kartalyuvasi.com.tr açılmıştır. Avrupalı kara kartallar için de kartalyuvasi.eu sitemiz bulunmaktadır. Telefon aracılığı ile ürün satışımız yoktur.

Kurulduğu ilk günden itibaren Kartal Yuvası’nın başlıca amacı, kulübümüze ait birçok unsuru taraftarımızın üzerinde gururla taşıyacağı tasarımlara uyarlayarak, Beşiktaş markasını hayatın her anında ve alanında giyilebilen parçalarla birleştirmek oldu.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada yükselen bir değer olan Beşiktaş markasının her bakımdan yukarı taşımış olduğu çıtanın ve yarattığı beklentinin bilinciyle ve severek yüklendiğimiz bu sorumluluk duygusuyla temel hedefimiz; geniş bir perakende ağında, sizleri Beşiktaş’ın değerleri ve sembolleriyle kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz ürünlerimizle buluşturmaktır.

Beşiktaş taraftarlığının sadece maç günlerine ait bir kavram olmadığı, hayatın içinde var olan, bizlerin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği bizim için hep yol gösterici oldu. Hep birlikte sahip olduğumuz bu tutkuyu, cesur ve göz alıcı tasarımlarla bir araya getirerek, gündelik yaşamda da rahatlıkla kullanılabilecek spor ürünlerle buluşturuyoruz. Beşiktaşlı duruşumuzla sadece stadyum ve spor salonlarında değil, sokaklar ve günlük yaşam alanlarımızda da gün geçtikçe adımızdan daha çok söz ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz özel iş birlikleriyle yenilikçi ve öncü tarzımızı her zaman ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin öncü sokak giyim markası Les Benjamins ile Ocak 2018’de gerçekleştirdiğimiz, taraftar ruhunu sokak stiliyle buluşturan vizyoner iş birliğiyle bir ilke imza attık.

Hızla büyümeye devam eden Kartal Yuvası 2018 yılı itibari ile toplam 105 fiziki, 2 online alışveriş mağazası ile birlikte toplam 107 satış noktasına ulaşmıştır. Kulübümüz, büyük Beşiktaş taraftarımızın beklenti ve gereksinimlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak ve kaliteli hizmet sunmak için satış noktalarını artırma yönündeki çalışmalarına devam edecektir.

BJK STORE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

BJK Store Mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 09:00-12:30 / 13:30-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

BJK STORE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0850 399 1903

Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri: Hafta içi 09:00-12:30 / 13:30-18:00

E-posta: info@kartalyuvasi.com.tr