BlackBox’ta mart, Sunay Akın’ın Müzede Bir Meddah sohbetleriyle başlıyor

Sunay Akın’ın hikâyelerle bezeli “Müzede Bir Meddah” programıyla başlayacak olan bu sanat dolu ay, Ayşegül Sönmez’in 1960’ların sanat akımlarını ele aldığı semineri, Gül İrepoğlu’nun kadın emeğini merkeze alan konferansı ve Seza Sinanlar Uslu’nun Onlar Grubu’nun sanatçı kadınlarını anlattığı etkinlikle devam edecek.

Ayşe Köksal ile “Görmenin Halleri” konuşma serisinin ilkinde gelenek ile yeninin birbiriyle kurduğu yıkıcı-yaratıcı ilişki, “Tanıdıkların Gözünden”de ise geleneksel sanata getirdiği özgün yorumla Mehmet Pesen konuşulacak.

Opera tutkunları için Giuseppe Verdi’nin “Rigoletto”sunun perde arkası, tiyatro severler içinse Uğur Uzunel’in İstanbul hafızasına dair samimi anlatımı bu ayın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

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Sunay Akın, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “Müzede Bir Meddah” konuşmalarıyla Ramazan süresince yeniden BlackBox’a konuk oluyor. “Hilali Beklerken” başlıklı ilk etkinlik, 1 Mart Cumartesi saat 14.00’te düzenlenecek. Sunay Akın’ın hikâyelerle zenginleştireceği bu sohbetler, 9-15-22 Mart tarihlerinde de devam edecek.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele aldığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri, mart ayında 1960’lı yılların sanat anlayışına odaklanıyor. 2 Mart Pazar günü 14.00’te düzenlenecek seminerde Sönmez, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak, 1960’lı yılları şekillendiren ve günümüz sanatı üzerinde de derin izler bırakan akımları değerlendirecek.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alan “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları mart ayında kadınların, ressamların fırçasında canlanarak kalıcılaşan emeğine dikkat çekiyor. 6 Mart Perşembe saat 14.00’te düzenlenecek “Tuvalde Kadın Emeği” başlıklı konferansta, dünya ve Türk resim sanatı tarihinden örneklerle, ürün ekip hasat eden, ürününü pazarda değerlendiren, evi çekip çeviren, besleyen, öğreten, eli hünerli kadınlar ele alınacak.