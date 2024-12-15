Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Blake Lively ile dört çocuğu olan Ryan Reynolds: Çocuklarımıza normal bir hayat vermeye çalışıyoruz - Magazin haberleri

        Ryan Reynolds: Çocuklarımıza normal bir hayat vermeye çalışıyoruz

        Blake Lively ile birlikte dört çocuğunu kameralardan uzak bir şekilde büyüten Ryan Reynolds, onlara diğer çocuklar gibi bir hayat yaşatmaya çalıştıklarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds, dört çocuğunu da kameralardan uzak büyütüyor.

        James (9), Inez (8) ve Betty (5) adlarında üç kızı ve 2023'ün başlarında kucaklarına aldıkları Olin adında bir oğlu olan çiftin en küçük iki çocuğu şimdiye dek hiç fotoğraflanmadı.

        2

        "KENDİ ÇOCUKLUĞUMUZ ÇOK FARKLIYDI"

        Çocukları hakkında da nadiren yorum yapan 48 yaşındaki 'Deadpool & Wolverine' filmi yıldızı Ryan Reynolds, kendisinin ve 37 yaşındaki eşi Blake Lively'nin çocuklarına 'normal bir hayat' vermeye çalıştıklarını söyledi.

        Hollywood Reporter'a konuşan Ryan Reynolds; "Onlara mümkün olduğunca normal bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Onların çocukluklarıyla benim çocukluğum ya da eşimin çocukluğu arasındaki farkı onlara empoze etmemeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.

        3

        "EMPATİ DUYGULARI GÜÇLÜ"

        Ryan Reynolds; “İkimiz de işçi sınıfı çocukları olarak büyüdük ve onlara çok küçükken 'Aman Tanrım, çocukken asla böyle bir hediyeye sahip olamazdım' veya 'Paket servis falan alma lüksüne asla sahip olamazdım' dediğimi hatırlıyorum" diye konuştu.

        Ünlü oyuncu, çocuklarının bu durumun farkında olduklarını belirterek; "Zaten minnettarlıkla dolular ve dünyayı güçlü bir empati duygusuna sahip olacak kadar anlıyorlar" ifadesini kullandı.

        4

        ŞİMDİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

        "Eğer çocuklarımız diğer insanlarla ve diğer çocuklarla empati kurabilirlerse, iyi bir iş yaptığımızı gösterebiliriz" diyen Ryan Reynolds, kendi çocukluğunun daha farklı olduğunu aktardı.

        Ünlü oyuncu; "Ben çocukken, evden çıkar ve hava kararınca geri dönerdim. Bunu şimdi hayal bile edemiyorum" dedi.

        5

        'Gossip Girl', 'Hırsızlar Şehri' ve 'Küçük Bir Rica' gibi yapımlarla tanınan Blake Lively ile 'Deadpool' ile 'Free Guy' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds, 2012'de dünyaevine girmişti.

        #Blake Lively
        #Ryan Reynolds
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor