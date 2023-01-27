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Bloomberg HT 13'üncü yaşını kutluyor

Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT 13'üncü yaşına özel tanıtım yayınladı

Bloomberg HT 13'üncü yaşını kutluyor
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HABERTURK.COM

Ekonominin nabzını tutan ve Türkiye'nin en güçlü ekonomi içeriğini üreten Bloomberg HT 13'üncü yaşını kutluyor. Ekonominin yol haritası, finansal bilgiler, piyasalardaki son gelişmeler, paranın
yönü, detaylı veriler ve analizler 13 yıldır an be an kazananların kanalı Bloomberg HT ekranlarında.

Yeni teknolojiler eskilerin yerini alıyor, iş yapma modelleri değişiyor. Ticaret savaşları ekonomilere yön verirken küresel çaptaki ani bir gelişme yatırımlarınızı doğrudan etkileyebiliyor. Dinamiklerin baş döndürücü hızla değiştiği piyasalarda fark yaratabilmek için paranın yarınını analiz etmek ve
sürekli güncel kalabilmek gerekiyor. Bunun için Bloomberg HT izleyicilere doğru bilgileri, detaylı verileri ve ayrıntılı analizleri veriyor.

Bloomberg HT, yeni yaşında televizyon, radyo, dergi ve dijital içerikleriyle, alanında uzman ekibi ve ilk günkü heyecanıyla ekonomi haberciliğine değer katmaya devam edecek. Tam 13 yıldır
olduğu gibi.

Doğru, dürüst, gerçek zamanlı ekonominin sıcak gelişmeleri, piyasa yorumları, paranın yönü ve çok daha fazlası…
Hepsi Bloomberg HT'de...

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