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        Haberler Dünya Avrupa BM açıkladı: Ukrayna'da 10 bin sivil öldürüldü

        BM: Ukrayna'da savaşın başından bu yana 10 bin sivil öldürüldü

        Birleşmiş Milletler (BM), 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 10 bin sivilin öldürüldüğünü, 18 bin 500 kişinin yaralandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 06:34 Güncelleme: 22.11.2023 - 07:16
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        BM açıkladı: Ukrayna'da 10 bin sivil öldürüldü
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        BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

        "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor." ifadesini kullanan Jenca, kurbanlar arasında yüzlerce çocuğun da bulunduğuna dikkati çekti.

        AA'nın haberine göre; şiddetin kısa sürede son bulmayacağına işaret eden Jenca, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana 10 bin sivil öldürüldü, 18 bin 500 kişi yaralandı." bilgisini paylaştı.

        Jenca, ikinci kez savaş halinde kışı yaşayacak olan milyonlarca Ukraynalı için durumun çok zor olduğunun altını çizdi, çatışmanın Karadeniz'e yayılma riskinin hala çok yüksek olduğunu kaydetti.

        BM'nin Rus kontrolündeki Ukrayna topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerinden de endişe duyduğunu söyleyen Jenca, bölgede Rus yetkililerin seçim düzenlediğini, Rus hakimler atadığını ve Rus yasalarını uygulamaya başladığını bildirdi.

        Jenca, "Kimlik ve kurumları zorla dönüştürmeye yönelik uygulamalar kabul edilemez." ifadesini kullanarak, "Küresel sınama ve krizler arasında uluslararası toplum Ukrayna'ya olan odağını kaybetmemeli ve Ukrayna halkının bu savaş nedeniyle çektiği acılara son vermeli." dedi.

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