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        Haberler Dünya BM'den "tüm cinsel şiddet" iddiaları için İsrail'den erişim izni talebi

        BM'den "tüm cinsel şiddet" iddiaları için İsrail'den erişim izni talebi

        BM, İsraillilere ve Filistinlilere yönelik "tüm cinsel şiddet" iddialarını araştırmak için İsrail'den erişim izni talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:08
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        BM'den "cinsel şiddet" iddiaları için İsrail'den erişim izni talebi
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        BM Genel Sekreterinin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Patten, Hamas'ın esir aldığı kişilere cinsel şiddet uyguladığına ilişkin iddiaların endişe verici olduğunu belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

        “TÜM CİNSEL ŞİDDET İDDİALARI, ETKİLİ VE BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULMALIDIR”

        İsrail hükümetinin kendisine ilettiği davetten memnuniyet duyduğunu aktaran Patten, "Mevcut çatışmaya ilişkin tüm cinsel şiddet iddiaları, etkili ve bağımsız bir şekilde soruşturulmalıdır." dedi.

        İsrail hükümetine, yetkili BM ekiplerine erişim izni vermesi talebinde bulunan Patten, ekiplerin sadece Hamas'a ilişkin değil Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını da soruşturmaya hazır olduğunu bildirdi.

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        Patten, 7 Ekim'in ardından BM'nin cinsel şiddet iddialarına ilişkin birimler arası koordinasyon mekanizmasını aktif hale getirdiğini, henüz buraya bir bilgi gelmediğini ifade etti.

        BM'nin çok zor koşullarda işini yapmaya çalıştığını ve 130 BM personelinin hayatını kaybettiğini kaydeden Patten, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acil insani ateşkes ve insani yardıma erişim sağlanması çağrısını yineledi.

        İsrail, Hamas'ın, elindeki esirlere cinsel şiddet uyguladığına ilişkin iddialar ortaya atmıştı. İddiaların doğruluğu, henüz yetkili uluslararası bir merci tarafından kanıtlanmadı.

        Diğer taraftan, Filistinliler de yıllardır İsrail hapishanelerinde cinsel şiddet, istismar ve kötü muameleye kaldıklarını dile getiriyor.

        Filistinli yetkililere göre, 41'i kadın, 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 300 Filistinli, halen İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

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