        Haberler Dünya BM: Gazze'de akut yetersiz beslenme en yüksek seviyede | Dış Haberler

        BM: Gazze'de akut yetersiz beslenme en yüksek seviyede

        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme seviyesinin en yüksek düzeye ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:51
        "Gazze'de akut yetersiz beslenme en yüksek seviyede"
        Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyinin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

        BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

        Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenme krizinin giderek derinleştiğini kaydetti.

        Haq, "Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyleri, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı." uyarısında bulundu.

        Sadece temmuzda taranan 5 yaş altı 136 bin çocuktan 12 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu belirten Haq, bu çocuklardan 2 bin 500'ünün hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, bu oranın hazirana göre yüzde 18 arttığını söyledi.

        İsrail'in insani yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle beslenme krizinin derinleştiğini kaydeden Haq, insani yardım çalışanlarının temmuzda, ihtiyaç sahibi 5 yaş altı çocukların sadece yüzde 3'üne ulaşabildiğini bildirdi.

