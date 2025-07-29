BM: Gazze'ye yardım sel gibi akmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Guterres, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun, İsrail'in ambargoları nedeniyle açlık kriziyle boğuşan Gazze Şeridi'nde "kıtlığın en kötü senaryosunun" yaşandığını bildirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

IPC uyarısının korkulan tabloyu doğruladığına dikkati çeken Guterres, "Gazze kıtlığın eşiğinde. Veriler ortada ve inkar edilemez nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilerin eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir insani felaket yaşadığını kaydeden Guterres, bunun bir uyarı olmadığına, tüm dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen bir gerçeklik olduğuna dikkati çekti.

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Guterres, "Gazze'ye damlaya damlaya ulaşan yardımın artık sel gibi akması gerekiyor. Gıda, su, ilaç ve yakıt kesintisiz ve engellenmeden Gazze'ye ulaşmalı." mesajını verdi.

Artık Gazze'deki kabusun sona ermesi gerektiğini vurgulayan Guterres, acil ve kalıcı bir insani ateşkese, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasına ve Gazze genelinde tam ve engelsiz insani erişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.