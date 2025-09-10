BM Genel Kurulu'nun 80. dönemi başladı

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan oturumda Baerbock, BM 80'inci Genel Kurul Başkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.

Baerbock, Gazze'de, Afganistan'da, Sudan'da yaşanan olaylara işaret ederek "(Açılışı) Kutlamak yerine, birileri 'Bizi cehennemden kurtarmak için kurulan BM nerede?' diye sorabilir. Cevabımız net, buradayız ve pes etmiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler'de yaşanan aksiliklere ve diplomasideki hayal kırıklıklarına rağmen dünya halkları için bir araya geleceklerini belirten Baerbock, BM ilkelerini her şartta savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Baerbock, dünyanın BM olmadan hiçbir şekilde daha iyi durumda olamayacağını, ihtiyaç duyulan alanda BM'den başka alternatif bulunmadığını söyleyerek "BM, dünyadaki tüm ülkeleri bir araya getirebilecek tek kuruluş olmaya devam ediyor." diye konuştu.

BM'nin yeni dönemde temel hedefleri olan barış, güvenlik, sürdürülebilirlik, kalkınma ve insan hakları konusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Baerbock, bu konuda ayrımcılık yapmadan BM Genel Kurul üyesi 193 ülke ve organizasyona hizmet edeceği taahhüdünde bulundu.

"GÜNÜMÜZ İNSANLARININ BEKLENTİ VE UMUTLARINA UYGUN DAVRANALIM"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de burada yaptığı konuşmada, tarihte 5. kadın Genel Kurul Başkanı seçilen Baerbock'u tebrik ederek, eski Almanya Dışişleri Bakanı olarak diplomatik tecrübelerini görevine taşıyacağını söyledi.