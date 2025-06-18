BM Genel Sekreteri: Askeri tırmanıştan endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile İran arasında devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duyduğunu belirterek, "Herkesi çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını önlemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsu Stephane Dujarric, basın toplantısında, Guterres'in İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamayı okudu.

Guterres, açıklamasında, "İsrail ve İran arasındaki askeri tırmanıştan derin bir endişe duyuyorum. Herkesi çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını önlemeye çağırıyorum. Ateşkesle sonuçlanacak acil bir gerginliğin azaltılması çağrımı yineliyorum." ifadesine yer verdi.

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BM Genel Sekreteri, isim vermeden ABD'nin İsrail'in saldırılarına dahil olma ihtimaline ilişkin de "Herhangi bir ek askeri müdahalenin yalnızca dahil olanlar için değil, tüm bölge ve genel olarak uluslararası barış ve güvenlik için muazzam sonuçları olabilir." uyarısında bulundu.

Çatışmalardaki can kayıplarını, yaralanmaları, konut ve kritik sivil altyapılara verilen zararı kınadığını belirten Guterres, İran'ın nükleer programları ve bölgesel güvenlik sorunlarıyla ilgili endişeleri gidermenin en iyi ve tek yolunun diplomasi olması gerektiğini kaydetti.