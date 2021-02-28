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BM: Myanmar’daki askeri darbe karşıtı protestolarda en az 18 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

BM: Myanmar’daki askeri darbe karşıtı protestolarda en az 18 kişi öldürüldü
BM: Myanmar’daki darbe karşıtı protestolarda birçok kişi öldürüldü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor. Ülkenin farklı noktalarında bugün devam eden gösterilerde polis protestoculara ateş açarken, gösterilerde en kanlı gün yaşandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu ülke çapında en az 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ofis, çıkan olaylarda ayrıca 30’dan fazla kişinin yaralandığını aktardı. Politikacı Kyaw Min Htike yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Dawei'de 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Myanmar basını ise, Mandalay'daki protestolarda 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Yangon şehrinde ise en az 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı. BM, Myeik, Bago ve Pokokku şehirlerinde de ölümler bildirildiğini ifade etti.

Myanmar polisi ve iktidardaki askeri konsey sözcüsü, protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin henüz açıklama yapmadı.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin birden fazla kasaba ve şehirde ölümcül güç kullanımı açık şekilde çirkin ve kabul edilemez" dedi.

"ASLA DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Protestoculardan Nyan Win Shein, "Bizi zorlarlarsa yükseliriz. Bize saldırırlarsa, savunuruz. Asla asker postallarının önünde diz çökmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka protestocu Amy Kyaw ise, "Polis tam biz geldiğimizde ateş etmeye başladı. Tek bir uyarı bile yapmadılar. Bazıları yaralandı ve bazı öğretmenler hala komşularının evlerinde saklanıyorlar" dedi.

470'TEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devlet televizyonu, dün başlayan protestolarda 470'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirirken, bugün devam eden protestolarda kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınan kişilerin sayısı henüz net olarak bilinmezken, Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, protestoların başından bu yana 850 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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