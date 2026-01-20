BM, Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Suriye Savunma Bakanlığının, hükümet ile YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurması hakkında Haq, “Açıkçası eğer sahada şiddeti durduracak bir anlaşma varsa, bu memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olur.” ifadesini kullandı.

Haq, tarafların birbirleriyle diyaloğa devam edeceklerini ve şiddeti azaltmak için önlemler alacaklarını umduklarını belirterek, “Ancak önceki günlerde alınan farklı pozisyonları da biliyoruz, bu nedenle bu durumu yakından takip ediyoruz.” dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzeydoğu Suriye'deki şiddeti büyük bir endişeyle takip ettiğini aktaran Haq, Genel Sekreter'in, tarafları diyaloğa devam etmeye, iyi niyetle ilerlemeye ve tüm anlaşmaların uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdığını kaydetti.