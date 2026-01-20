Habertürk
        BM, Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı | Dış Haberler

        BM, Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

        Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 21:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:44
        BM, Suriye'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
        Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

        Suriye Savunma Bakanlığının, hükümet ile YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurması hakkında Haq, “Açıkçası eğer sahada şiddeti durduracak bir anlaşma varsa, bu memnuniyetle karşılanacak bir gelişme olur.” ifadesini kullandı.

        Haq, tarafların birbirleriyle diyaloğa devam edeceklerini ve şiddeti azaltmak için önlemler alacaklarını umduklarını belirterek, “Ancak önceki günlerde alınan farklı pozisyonları da biliyoruz, bu nedenle bu durumu yakından takip ediyoruz.” dedi.

        REKLAM

        Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzeydoğu Suriye'deki şiddeti büyük bir endişeyle takip ettiğini aktaran Haq, Genel Sekreter'in, tarafları diyaloğa devam etmeye, iyi niyetle ilerlemeye ve tüm anlaşmaların uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdığını kaydetti.

        Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkes

        Suriye Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

        Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayımlanan açıklamasında, hükümet ile YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

        Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, YPG/SDG’nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

        Terör örgütü YPG/SDG’den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

