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BM'ye göre Sudan'da ülke içinde evlerinden olanların sayısı 700 bini buldu

Sudan’da ordu ve ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle ülke içinde evlerinden olanların sayısının geçen hafta iki katına çıkıp, 700 bin kişiye yükseldiği belirtildi.

BM'ye göre Sudan'da ülke içinde evlerinden olanların sayısı 700 bini buldu
BBC TÜRKÇE

Sudan’da ordu ve ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle ülke içinde evlerinden olanların sayısının geçen hafta iki katına çıkıp, 700 bin kişiye yükseldiği belirtildi.

Çatışmalar yüzünden evlerinden olanların sayısındaki artış, Suudi Arabistan’da yürütülen ateşkes görüşmelerine karşın, gerilimin artacağı korkularını büyüttü.

Başkent Hartum’daki hava saldırıları ve çatışmalar devam ediyor. Kent sakinleri evlerini terk ederken, çeşitli mahalleler tamamen boşaldı.

Başkentin 5,4 milyon nüfusu vardı, ancak bir zamanların huzurlu kenti, 15 Nisan’da başlayan çatışmalar nedeniyle büyük bir yıkıma uğradı.

Öte yandan RSF, ordunun düzenlediği hava saldırısında, kent merkezindeki Osmanlı döneminden kalma bir sarayın isabet aldığını iddia etti. RSF’in iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Müze olarak kullanılan saray, 1832’de Sudan Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıyken inşa edilmişti.

Müze aynı zamanda, çatışmalar başlayana dek Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah el Burhan’ın kaldığı yeni başkanlık sarayının yanında.

Pazartesi gününden bu yana bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor, ancak BBC’ye bilgi veren bir kent sakini, sarayın isabet alıp almadığını bilmediğini anlattı.

Diğer kent sakinleri ise savaş uçaklarının sürekli Hartum’un güneyinde uçtuğunu ve havaalanı yakınlarındaki El Sahafa semti yakınlarında şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi.

Çatışmalara şu ana kadar 600’ren fazla kişi ölürken, 5 bin kişi de yaralandı.

Aynı zamanda Hartum’a komşu Bahri ve Omdurman kentleriyle, Darfur bölgesinden şiddetli çatışma haberleri geliyor.

Nakit ve yakıt kıtlığı

BM’ye bağlı Uluslararası Göz Örgütü’nün Sözcüsü Paul Dillon “Çok sayıda ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalan kişi, akrabalarının yanında kalırken, diğerleri okullar, camiler ve kamu binalarında toplanıyor” dedi.

Dillon, halkın nakit parasının ve yakıt gibi temel gereksinimlerin de bitmeye başladığını belirtti.

Sözcü “Para çekme makineleri çalışmıyor ve bankacılık sistemi işlemiyor. Yakıt bulmak zor ve pahalı” diye de ekledi.

BM geçen hafta 100 bin dolayında kişinin komşu ülkelere kaçtığını ve çatışmalar durmazsa bu sayının 800 bini bulabileceğini söylemişti.

Ordu ve RSF temsilcileri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ateşkes için ilk yüz yüze görüşmelere başladı.

Mısır medyasına konuşan General Burhan, RSF ile siyasi bir çözümün görüşülmesinden önce Hartum’da “kalıcı bir ateşkes” sağlanması gerektiğini söyledi.

Başkentin büyük kısmı RSF’in kontrolünde ve ordu hava saldırılarıyla RSF mevzilerini zayıflatmaya ve takviye almalarını engellemeye çalışıyor.

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