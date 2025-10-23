BMD başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile sektör derneklerinin başkanlarının da katıldığı BMD’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda Sinan Öncel’in hazırladığı tek liste oylandı.

Listesi genel kurula katılan üyelerin oybirliği ile seçilen Sinan Öncel, güven ve destekleri için markalara teşekkür etti.

BMD’ye üye marka sayısının görev yaptıkları dönemde 320’den 512’ye çıktığını hatırlatan Öncel, "Hazır giyim, ayakkabı, spor, kozmetik, restoran, mobilya ve diğer sektörlerden markalarla temsil gücümüz giderek daha da güçleniyor. Yeni dönem için geniş katılımlı ve kapsayıcı bir yönetim kurulu oluşturduk. Her sektörün yönetimde temsil edilmesine özen gösterdik" dedi.

Konuşmasında sektörde yaşanan sorunlara da değinen Öncel, "En küçüğünden en büyüğüne markalarımızın büyük bölümü için kira bir numaralı sorun. Üyelerimizin yüzde 64’ü kira davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Üretim ve operasyonlarımızdaki maliyet artışları ile kayıt dışı üretim de sorun oluşturmaya devam ediyor. Ayrıca düşük gümrük vergisiyle ülkemize ürün satışı yapan Uzak Doğu merkezli e-ticaret platformlarının neden olduğu haksız rekabet sürekli gündemimizdeydi. Ticaret Bakanlığının bu platformların ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerini hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye göndermelerini kısıtlamasını memnuniyetle karşıladık. Tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım olan uygulamanın hazır giyimi de kapsayacak şekilde genişletileceğini ümit ediyoruz" dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında markalarla her zaman yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için markalı ihracatı artırmak durumunda olduklarını vurgulayan Gültepe, yeniden BMD Başkanı seçilen Sinan Öncel'i kutlayarak yeni dönemde başarı diledi. BMD'NİN YENİ YÖNETİMİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU - Sinan Öncel (Twigy) Başkan - İsmail Kutlu (Gizia) Başkan Yardımcısı - Serdar Sunay (Boyner) Başkan Yardımcısı - Suzan Toplusoy (Roman) Başkan Yardımcısı - Hüseyin Nail Şeynova (Efor) Başkan Yardımcısı - Oya Sener (Fiba Perakende) - Hanefi Cüneyt Güneş (Çift Geyik Karaca) - Özgür Çetinkaya (TAB Gıda)- Elif Çapçı (Beymen) - Uğur Mete Sönmez (Faik Sönmez) - Berna Akyüz Öğüt (LC Waikiki) - Yiğit Akgün (Zen) - Özlem Kavasğolu (Doğuş Perakende) - Mustafa Kamar (Roberto Bravo) - Sinan Kuran (Panço)- Zeynep Selgur (Sportive)