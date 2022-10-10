50'nci yaşını pistte kutladı

M3 CSL, en son BMW 3 Serisi'nin E46 kasa kodlu versiyonunda sunulmuştu. Arkada koltukların olduğu bölümde 'Roll Cage' yer olan otomobil, 2 kişilik ve arka koltukları bulunmuyor.

Öte yandan, BMW'nin sınırlı sayıda ürettiği yeni M4 CSL de, M markasının 50’nci yaşına özel olarak Türkiye’de ilk kez Intercity İstanbul Park Pisti'nde boy gösterdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde organize edilen sürüş deneyimi etkinliğinde, katılımcılar Türk ve Alman eğitmenlerin hazırladığı drift, zaman ve pist parkurlarında BMW'nin M serisi otomobillerini deneyimledi.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin, yüksek performans markası M, 50'inci yaşını Türkiye'de farklı bir etkinlik ile kutladı.

Standart M4'ten 100 kg daha hafif olan otomobilin 3 litrelik turbo 6 silindirli motoru 550 beygir güç üretiyor. Gücünü 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla arka tekerlere aktaran otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede çıkarken, 0-200 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlıyor.

M SAHİPLERİNE ÖZEL 'CLUB'

Yapılan açıklamaya göre, BMW M'in 50'nci yaş kutlamaları kapsamında, M modellerinden en az birine sahip sürücülere yönelik 'M Club' hayata geçirildi.

M Club’a dahil olan üyelere, Türkiye'ye yeni gelen M modellerini ilk kez görme, yeni lanse edilen M otomobillerini sipariş vermede öncelik, BMW Lifestyle Shop'ta geçerli indirim ile servis işlemleri için ücretsiz vale hizmeti gibi imkanların sağlanacağı kaydedildi.