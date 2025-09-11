Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz BMW Vision CE: Geleceğin elektrikli scooter'ı IAA 2025'te tanıtıldı - Kendisi dengede duran elektrikli motosiklet! - Teknoloji Haberleri

        BMW Vision CE: Geleceğin elektrikli scooter’ı IAA 2025’te tanıtıldı

        BMW Motorrad, 25 yıl önceki efsanevi C1'in ruhunu, elektrikli devrimle buluşturan Vision CE'yi IAA Mobility 2025'te sergiledi. Güvenlik, stil ve teknolojiyi birleştiren bu konsept, şehir mobiltesini yeniden tanımlıyor. Kendiliğinden ayakta durabilen ve elektrikli teknolojiyle donatılmış bu motosiklet, kask kullanma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor

        Giriş: 11.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:38
        Dengede duran elektrikli motosiklet!
        Motosiklet dünyasının yenilikçi öncüsü BMW Motorrad, IAA Mobility 2025’te sahneye damga vurdu. BMW Vision CE, 25 yıl önce tanıtılan efsanevi C1 scooter’ın mirasını, elektrikli bir devrimle geleceğe taşıyor. Minimalist tasarımı, güvenlik odaklı teknolojileri ve sıfır emisyon vaadiyle Vision CE, sadece bir scooter değil, şehir hayatını dönüştürmeyi hedefleyen bir manifesto. İşte bu çığır açan konseptin hikayesi!

        BMW C1’İN MİRASI: OTOMOBİL KONFORUNDA SCOOTER

        Her şey 1990’larda başladı. BMW, şehir trafiğinde otomobil kullanıcılarını motosiklete çekmek için cesur bir adım attı. 1992’de konsept olarak ortaya çıkan ve 2000 yılında yollara çıkan BMW C1, alışılmadık tasarımıyla dikkat çekti. İtalyan Bertone tarafından tasarlanan bu scooter, bir çatıyla donatılmıştı. Evet, bir scooter’da çatı! Yağmur, rüzgar ve güneşten koruyan bu tasarım, sürücülere otomobil konforu sunuyordu. C1’in asıl farkı güvenlikteydi. Alüminyum güvenlik kafesi, ön çarpışma emniyet bölgesi ve dört noktalı emniyet kemeriyle donatılan C1, Avrupa’da kompakt bir otomobil kadar güvenliydi. Öyle ki, İspanya, İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde kask zorunluluğundan bile muaf tutuldu. 125cc (15 beygir) ve 176cc (18 beygir) motor seçenekleriyle şehir için ideal olan C1, ne yazık ki yüksek fiyatı (yaklaşık 5.000 Euro) ve 185 kg ağırlığıyla geniş kitlelere ulaşamadı. 2000-2003 arasında sadece 33.000 adet üretildi. Yine de C1, otomobil-scooter hibriti olarak kült bir klasik haline geldi.

        ELEKTRİKLİ DEVRİM: İKİ TEKERLEKTE YENİLİK YOLCULUĞU

        C1’in ardından BMW, elektrikli mobiliteye odaklandı. 2014’te tanıtılan C evolution, premium elektrikli scooter segmentinde çığır açtı. 2022’de CE 04, 31 kW güç ve 130 km menzille şehir lideri oldu. 2024’te ise gençlere hitap eden CE 02 tanıtıldı. Bu modeller, BMW’yi elektrikli iki tekerlekte öncü yaptı. Ancak C1’in güvenlik kafesi fikri, patentler ve konseptlerle geri dönüş sinyalleri veriyordu.

        GÜVENLİK VE TEKNOLOJİNİN YENİ ÇAĞI

        IAA Mobility 2025’te Münih’te tanıtılan BMW Vision CE, C1’in ruhunu elektrikli bir çağda yeniden canlandırdı. CE 04 platformu üzerine inşa edilen bu konsept, mat beyaz gövde, siyah ve neon kırmızı detaylar ve alüminyum çerçeve ile minimalist bir şıklık sunuyor. Uzun dingil mesafesiyle “stretched” bir görünüm sergileyen Vision CE, Maxxis lastiklerle hafif off-road kabiliyetine de sahip. En çarpıcı özellik, geri dönen güvenlik kafesi! “Cage” adı verilen metal-kompozit yapı, özel koltuk ve dört noktalı emniyet kemeriyle birleşiyor. BMW, bu “güvenlik hücresi” ile sürücünün kask veya koruyucu kıyafete ihtiyaç duymadan, ister takım elbise ister günlük kıyafetle özgürce seyahat edebileceğini belirtiyor. Opsiyonel aerodinamik kabuk, çatılı bir versiyona dönüşerek hava koşullarından tam koruma sağlıyor.

        KENDİLİĞİNDEN DENGEDE KALAN TEKNOLOJİ

        Vision CE’nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, kendiliğinden denge teknolojisi. Scooter, durduğunda otomatik olarak dengede kalıyor; böylece yan ayaklık devri kapanıyor! Trafik ışıklarında rahatça beklemek mümkün, bu da özellikle yeni başlayanlar için büyük kolaylık. LED farlar, modüler aksesuarlar (rüzgarlık, depolama) ve düşük ağırlık merkezi, şehir içi sürüşü keyifli ve zahmetsiz kılıyor. Teknik detaylar henüz açıklanmasa da, CE 04’ün 100+ km menzil ve akıllı bağlantı özelliklerini miras alması bekleniyor.

        ŞEHİR MOBİLTESİNDE YENİ BİR DÖNEM

        BMW Vision CE, sıfır emisyon, eşsiz özgürlük ve otomobil düzeyinde güvenliği bir araya getirerek C1’in mirasını geleceğe taşıyor. IAA 2025’te motosiklet tutkunlarını büyüleyen bu konsept, scooter’ların yeni çağını müjdeliyor. BMW’nin konseptleri gerçeğe dönüştürme geleneği düşünüldüğünde, Vision CE’yi yakında yollarda görebiliriz. Şehir hayatını yeniden şekillendirmeye hazır mısınız?

