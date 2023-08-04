Bob Marley'in kızının desteklediği Jamaika Kadın Futbol Takımı yoluna namağlup devam ediyor Maddi imkansızlıklardan dolayı iki defa dağıtılan Jamaika Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna namağlup devam ediyor. Reggae Kızları'nın en büyük destekçisi ise Bob Marley'in kızı Cedella Marley. İşte Jamaikalı kadınların hikayesi...

Jamaika'da maddi olanaksızlıktan dolayı iki defa dağıtılan Jamaika Kadın Milli Futbol Takımı, Kadınlar Dünya Kupası'nda namağlup yoluna devam ediyor. F Grubu'nda Panama'yı yenip, Fransa ve Brezilya ile golsüz berabere kalarak 5 puanla grup ikinciliğiyle son 16'ya kalan Jamaika, 8 Ağustos'ta Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Bob Marley'in kızı Cedella Marley tarafından yıllarca maddi ve manevi çabalarla ayakta duran milli takım, şampiyonadaki mücadele ve azimle de dünya basınının ilgisini çekiyor.

Cedella Marley'in, babası ünlü reggae müziği sanatçısı Bob Marley'in futbola olan sevgisinden ilham aldığını belirterek uzun yıllardır maddi manevi desteklediği Jamaika Kadın Futbol Milli Takımı, Kadınlar Dünya Kupası 2023'te yoluna namağlup devam ediyor. REKLAM

Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) tarafından son 15 yılda maddi olanaksızlıklar nedeniyle iki kez dağıtılan ve Cedella Marley'in devreye girmesiyle yoluna devam eden takım Reggae Kızları (Reggae Girlz), Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Fransa ile golsüz berabere kalıp, ikinci maçta Panama'yı 1-0 yendi ve 2 Ağustos'ta da kupanın güçlü takımlarından Brezilya ile yine golsüz berabere kaldı. Topladığı 5 puanla Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen Jamaika, 8 Ağustos'ta Kolombiya ile karşılaşacak.

Reggae Kızları, zorluklara karşı verdikleri mücadele ve azimleri sayesinde dünya gündeminin de ilgisini çekti. Özellikle Cedella Marley'in kızlara finansman desteği sağlamak için ilk olarak "Strike Hard" (Sıkı vur) adlı şarkıyı piyasaya sürmesi, devamında elde edilen gelirlerle ve farklı bağış kampanyalarıyla Jamaika Kadın Futbol Takımı şimdiden bir başarı hikayesi yazdı.