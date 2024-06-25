Luke Chambers imzasını taşıyan uyuyan guguklu arılar, bu yılki Kraliyet Entomoloji Derneği Böcek Haftası fotoğraf yarışmasının kazananı oldu.

Chambers'ın fotoğrafında bir otun üzerinde dinlenen iki guguklu arı görülüyor.

Chambers, "Uyuyan herhangi bir omurgasız hayvanı bulmak her zaman harikadır; ancak birbirine çok yakın iki tane bulmak, fotoğraf piyangosunu kazanmak gibi bir şey" diyor.

Tim Jonas Evcikli böcek larvası

Tim Jonas'ın evcilki böcek larvalarını gösteren fotoğrafı ikinci oldu.

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Jürinin başındaki, yayıncı, fotoğrafçı ve Falmouth Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Tim Cockerill, “Böcekler gezegendeki en çeşitli hayvan grubu ancak çoğu hakkında çok az şey biliyoruz. Fotoğrafçılık, böcekler dünyasının şaşırtıcı karmaşıklığına ve güzelliğine açılan bir pencere sağlıyor" diyor ve ekliyor:

"Böceklerin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğu bu zamanda, bu çarpıcı fotoğraf koleksiyonunun onların gerçekte ne kadar önemli ve güzel olduklarını göstermeye yardımcı olacağını umuyorum."