Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bodrum'a Ramazan Bayramı'nda 1 milyon turist bekleniyor

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 1 milyon turist beklenen ilçede oteller ve turistik tesislerde doluluk oranı şu andaki rezervasyonlara göre yüzde 90’a ulaştı. Turizmciler ise vatandaşları uyararak 'erken rezervasyon yaptırın yoksa sokakta kalırsınız' çağrısında bulundu. Turizm sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayan Bodrum’a bu yıl rekor sayıda turist bekleniyor

bayram tatili bodrum

Bodrum Belediyesi Ramazan Bayramı için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bir yandan sahiller iş makineleri ile düzeltilirken, diğer yandan ise kaldırımlar yapılıyor, yollar asfaltlanıyor, sahillerde bulunan çöpler temizleniyor. Deniz dibi temizliği yapılarak bayramda gelecek tatilciler için Bodrum pırıl pırıl yapılıyor. Esnaf ise bayram hazırlıklarını tamamladı.

YERLİ TURİST AKINI OLACAK

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde Bodrum’da oluşan kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmaması için ise yetkililer ve turizmciler vatandaşların uçak veya otobüsle Bodrum’a gelmesini istedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bayram tatiline gelecek vatandaşların ilçeyi yürüyerek gezmelerini rica etti. Aras, “Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor. Kış ayından çıkan Bodrum kabuk değiştiriyor. Ağır kış şartlarından, yağmur ve sellerin ardından tahrip olan yolları düzeltiyoruz. 7 aylık bir inşaat sezonu vardı. 15 Mayıs itibariyle sonuna geldik. Ağır tonajlı araçları, iş makinelerini, beton mikserleri, kamyonları yavaş yavaş trafiğin dışına çıkartacağız. Yollarımızı yaz sezonuna hazırlayacağız. Ramazan bayramına az bir zaman kaldı. Çok ciddi bir kalabalık bekliyoruz Bodrum’da. Şimdiden otellerin bir bölümü doldu. Bu yıl çok ciddi bir yabancı turist talebi de var Bodruma. Bayramda oluşacak olan yerli turist akınına Bodrum’u hazırlamaya çalışıyoruz. Bu bayramda Bodrum trafik ile ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bizim bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, lütfen toplu taşıma araçları kullansınlar. Bodrum’a şimdiden rezervasyonlarını yaptırıp uçaklarla gelsinler. Bodrum yürüyerek de çok güzel. Bodrum’u yürüyerek gezsinler, güzelliklerinin tadına varsınlar” dedi.

BODRUM BAYRAMDA 2 MİLYONU GÖRÜYOR

Bodrum’da 5 yıldızlı oteli olan Tarık Taşdemir ise bayram tatilinde Bodrum’un çok yoğun olacağını belirterek, “Şu anda yüzde 90 doluluklara ulaştı Bodrum’da rezervasyonlar. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşların rezervasyonlarını bir an önce yaptırması iyi olur. Çünkü bayramda rezervasyonsuz gelenlerin kalacak yer bulma konusunda şansları olmayacak. Bodrum bayramlarda 1,5 milyon hatta 2 milyonu görüyor. Türkiye’nin turizm olarak önü açık. Kasım ayına kadar gidecek iyi bir sezon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uludağ'a rekor ziyaretçi sayısı
TURİZMUludağ'a rekor ziyaretçi sayısı
Tarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak
TURİZMTarihi ve kültürel potansiyel turizme kazandırılacak
Ege ve Marmara adaları bayramda ziyaretçi akınına uğrayacak
TURİZMEge ve Marmara adalarına ziyaretçi akını!
Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
TURİZMAntalya'ya 4,5 ayda nüfusu kadar turist geldi
"Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak"
TURİZM"Ara tatil iç turizmde büyük hareketlilik sağlayacak"
Çifte rezervasyona oda başına 8 bin 500 lira ceza
TURİZMTurizmde çifte rezervasyona ağır ceza geliyor
Yabancı bayraklı yatlar için yeni düzenleme
TURİZMYabancı bayraklı yatlara ticari faaliyet yasağı ...
Yabancı turist sayısında yüzde 24 artış
TURİZMYabancı turist sayısında yüzde 24 artış
Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı - Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatı 400 lira
TURİZMBilet fiyatı 400 lira oldu
"Bodrum'da yabancı ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz"
TURİZM"Diğer sezonların üstünde bir rakamla kapatacağız"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X