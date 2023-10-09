Bodrum Cup filosu, Dolmabahçe Sarayı önünde anma töreni gerçekleştirdi

35'inci yılını Cumhuriyetin 100'üncü yılıyla birlikte kutlayan ve her şeyin başlangıç noktası olan Selanik'te, Ulu Önder Atatürk'ün doğduğu evin ziyaretinden sonra start alan Maximiles Black The Bodrum Cup filosu, Türkiye İş Bankası Çanakkale etabı bitiminde Çanakkale Şehitler Anıtı önünde selam verdikten sonra İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen anma töreniyle yoluna devam etti.

Bodrum'dan gelen filo, İstanbul'daki yelken kulüplerinden katılan yatlar ve sahil güvenlikle birlikte bir şölen havasında 8 Ekim'de İstanbul Boğazı'nı geçti. Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişinin ardından Dolmabahçe Sarayı önünde anma selamlaması yapıldı.

Maximiles Black The Bodrum Cup kapsamında Selanik'ten start alan ve Türkiye İş Bankası Çanakkale etabı bitiminde Çanakkale Anıtı önünde selam vererek saygılarını ifade eden The Bodrum Cup filosu, İstanbul'daki pek çok yelken kulübünün katılımı, sahil güvenliğin ve şehir hatları vapurlarının destekleriyle görkemli bir geçiş gerçekleştirdi. İstanbullular, Şehir Hatları'nın kaldırdığı ücretsiz feribot ile bu geçiş törenini denizden canlı olarak izleme fırsatı buldu. Ardından, Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçisi ve Dolmabahçe Sarayı önünde mezestre selamı yapıldı.

9 EKİMDE'DE İSTANBUL-BODRUM ETABI BAŞLIYOR Bodrum Cup'ta 9 Ekim'de İstanbul-Bodrum etabı başlayacak ve yarışçılar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasını takip edecek. 16 Ekim akşamı kampana töreniyle Bodrum etabı start alacak. 17 - 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında belirlenen rota, Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak, ardından Bodrum'da tamamlanacak. Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek.