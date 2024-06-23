Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turist geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı. Arefe günü Bodrum'a 250 bin araç girişi olurken, ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.

9 gün boyunca bayram tatilini doya doya yaşayan yerli turist Bodrum'dan ayrıldı. Bayram tatilinin son gününde sahiller çöplerle doldu. Çöpleri sahillere atan vatandaşlar ise 'pes' dedirtti.

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Özellikle Gümbet Plajı'nda, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöpler dikkatlerden kaçmadı. Çöpleri toplamak için Bodrum Belediyesi seferber oldu. Ekipler bayram tatili süresince ilçede 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışmaları yaptı.