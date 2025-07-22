Bodrum 'da arkadaşça tatil

Bodrum, yaz aylarında aşkların en renkli hallerinin sahne olduğu gözde tatil beldemiz. Ne var ki zaman zaman arkadaşça tatil yapan ünlüler de objektiflerimize yansıyor.

Ozan Yiğit - Devrim Özkan

O ünlülerden; Devrim Özkan, Ozan Yiğit ve Hamza Yazıcı, birlikte tatil yapıyor.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, Ozan Yiğit ve Hamza Yazıcı, tatilde görüntülendi.

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Oyuncu üçlü, gün boyu su sporlarındaki aktivitelere katıldı. Hamza Yazıcı plajda büyük ilgi görürken sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.