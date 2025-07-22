Bodrum 'da arkadaşça tatil
Devrim Özkan, Ozan Yiğit ve Hamza Yazıcı, Bodrum'da birlikte arkadaşça tatil yaparken günü su sporlarıyla değerlendirdi
Bodrum, yaz aylarında aşkların en renkli hallerinin sahne olduğu gözde tatil beldemiz. Ne var ki zaman zaman arkadaşça tatil yapan ünlüler de objektiflerimize yansıyor.
Ozan Yiğit - Devrim Özkan
O ünlülerden; Devrim Özkan, Ozan Yiğit ve Hamza Yazıcı, birlikte tatil yapıyor.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, Ozan Yiğit ve Hamza Yazıcı, tatilde görüntülendi.
Oyuncu üçlü, gün boyu su sporlarındaki aktivitelere katıldı. Hamza Yazıcı plajda büyük ilgi görürken sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.