Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bodrum'da bir kişi iş yerinde öldürülmüş halde bulundu - Güncel haberler

        İş yerinde öldürülmüş halde bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi iş yerinde öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:09 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinde öldürülmüş halde bulundu
        ABONE OL

        Yakaköy Mahallesi'nde, camcı olarak faaliyet gösteren Alaaddin Yıldız'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polisler, Yıldız'ın iş yerine gitti.

        Ekipler, Yıldız'ın yerde hareketsiz ve üzerinin battaniye ile örtülü olduğunu gördü. Sağlık ekibi boğazı kesilmiş olan Yıldız’ın öldüğünü belirledi.

        Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"