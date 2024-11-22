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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da fırtına nedeniyle motor yat karaya oturdu | Son dakika haberleri

        Bodrum'da fırtına nedeniyle motor yat karaya oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan motor yat, sürüklenerek karaya oturdu. Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:51
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        Bodrum'da fırtına nedeniyle motor yat karaya oturdu
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        Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından yurdun büyük kesiminde yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu.

        Bodrum'un güneyinde de kuvvetli rüzgar dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. İlçede etkisini artıran fırtına zor anlar yaşatırken, halatı kopan 'Queen's' adlı motor yat Ortakent sahilinde karaya oturdu.

        Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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        #BODRUM
        #fırtına
        #motor yat
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