Bodrum'da izinsiz iskeleye para cezası

Bodrum'da izinsiz iskeleye 1 milyon TL ceza Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı Giriş: 10.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:17 facebook

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