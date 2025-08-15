Habertürk
        Haberler Gündem Bodrum'da motoryatta çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bodrum'da motoryatta yangın çıktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın söndürüldü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi

        Giriş: 15.08.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:25
        Yalıkavak Mahallesi açıklarında yaklaşık 30 metrelik motoryattan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

        İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

