Bodrum fırtınaya teslim!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan İstanköy seferi ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri iptal edildi. Bir balıkçı teknesi karaya oturdu, dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

DHA'nın haberine göre Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Uyarının ardından sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı. Bitez sahilinde bir balıkçı teknesi, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Bazı balıkçılar bölgede fırtınaya karşı tedbir aldı.

Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Öte yandan, bugün yapılması planlanan İstanköy ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.