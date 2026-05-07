Bodrum FK: 2 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig play-off çeyrek final maçında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 22:02 Güncelleme:
Bodrum'a galibiyeti getiren goleri 55. dakikada Vinko Soldo (k.k) ve 81'de Taulant Seferi kaydetti.
YARI FİNALDE RAKİP ÇORUM!
Bu sonucun ardından Bodrum FK play-off yarı finaline yükselerek Çorum FK'nın rakibi oldu. Pendikspor ise önümüzdeki sezon da 1. Lig'de yer alacak.
